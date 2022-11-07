Комментируя войну в Украине Саули Ниинистё подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать, а Россия не имела права нападать на Украину.

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё и добавил, что нет никаких признаков того, что кто-то предлагает ей это сделать, пишет Yle.

Он подчеркнул, что ядерное оружие является важной частью сдерживания НАТО. Однако оно является средством профилактики, а не самоцелью.

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"Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна состояться", - сказал Ниинистё.

Он не назвал конкретных сроков по вступлению его страны в Альянс, но отметил, что сейчас ситуация выглядит лучше, чем неделю-две назад. Он считает, что членство будет реализовано "в разумное время".

Президент Финляндии о войне в Украине

Комментируя войну в Украине Саули Ниинистё подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность и законные границы, а Россия не имела права нападать на Украину.

Однако, заявил президент Финляндии, войне не видно конца, ведь ни одна из сторон не идет на компромисс относительно собственных отправных точек. Ниинистё считает опасным то, что разговоры о войне стали привычным явлением.

Президент отметил, что ради мира стоит прилагать усилия, которые могут оказаться напрасными. Поэтому Ниинистё приветствует усилия президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поддержанию диалога с Москвой. "Это не что иное, как прекращение убийства. Я считаю, что это достойная цель", - сказал Ниинистё.

Вступление Финляндии в НАТО

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, в мае этого года Финляндия, а также Швеция, подали заявки на вступление в НАТО. Это произошло по ускоренной процедуре, без выполнения Плана действий по членству.

Впрочем, Венгрия и Турция пока остаются последними из 30 стран-членов НАТО, кто отказывается предоставить членство скандинавским странам. Словакия, которая также оттягивала принятие решения, подписала ратификационные документы 27 сентября. По данным издания Politico, Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО до конца года.

Турция требует от скандинавских стран выполнить свои требования. В частности, Анкара требовала снять санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать представителей Рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена, которых турецкие власти считают террористами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна откажется от членства в НАТО, если заявка Швеции не будет одобрена.

Россия отреагировала очередными угрозами – заявила о "симметричной реакции" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

В октябре издание Newsweek сообщило, что Финляндия может позволить НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией, если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована.

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