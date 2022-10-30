Соответствующие "обязательства" Финляндия взяла на себя еще в июле.

Финляндия может позволить НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией, если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.

"В разговоре с прессой источники в оборонном секторе сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле дали "обязательства" перед НАТО, что они не будут стремиться к "ограничениям или национальным оговоркам", если заявка Хельсинки будет принята", – говорится в материале.

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Это означает, что ядерное оружие НАТО сможет проходить через территорию Финляндии или базироваться на ней.

В то же время официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с РФ власти пока не предоставляли.

Вступление Финляндии в НАТО: что известно

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. На аналогичный шаг пошла Швеция.

Процесс длительное время блокировала Турция. Там заявили, что пока не будут выполнены требования Турции, Финляндия и Швеция на станут членами НАТО. Правительство страны требует от скандинавских государств снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать террористов. Имеются в виду представители Рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна откажется от членства в НАТО, если заявка Швеции не будет одобрена.

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