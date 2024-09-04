По словам Ханно Певкура, Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада.

Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать. Об этом в интервью "Европейской правде" сказал министр обороны этой страны Ханно Певкур.

По его словам, страны Альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели", - сказал эстонский чиновник. Видео дня

В качестве примера он напомнил падение обломков беспилотников в Румынии и заход российских ракет на территорию Польши. При этом, как сказал Певкур, это не является классическим "нападением на НАТО", ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны Альянса должны быть готовы.

"Для меня главное то, что он (правитель РФ Путин - УНИАН) в принципе является угрозой. Россия - это угроза, и не только для Эстонии, но и для всего Запада. А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. Ища этот ответ, надо осознавать: единственное, что понимают россияне, - это язык силы", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что в Эстонии наращивают военное производство и увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов ВВП.

"Поэтому мы закупаем много боеприпасов... Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО. Это - наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада", - резюмировал Певкур.

Эстония и война в Украине - последние новости

Накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении РФ. По его словам, официальный Будапешт не действует так, как большинство западных стран в отношении агрессивной войны России в Украине, и даже находится на стороне противника.

Также УНИАН сообщал, что в июле Эстония доставила Украине ЗРК Mistral и боеприпасы к ним. Количество единиц ЗРК и боеприпасов неизвестно. В ведомстве такую секретность объяснили соображениями безопасности.

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