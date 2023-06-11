Украинская девочка вынуждена была искать убежища в Чехии из-за войны, но столкнулась с буллингом на новом месте.

Президент Чехии Петр Павел лично встретился украинской девочкой Полиной, которая стала жертвой буллинга со стороны чешских одноклассников. Фотографии этой встречи опубликовала пресс-служба президента.

Несколько дней назад в Чехии разразился скандал. Во время школьной экскурсии дети начали травить одноклассницу-беженку из Украины. К девочке прицепились с вопросом не россиянка ли она, а после того, как Полина сказала, что она украинка, ей плюнули в лицо.

Этот момент девочка тайком записала на свой телефон. Позднее запись в социальных сетях опубликовала мать ребенка. Запись вызвала международный скандал. На нее отреагировали в том числе в Министерстве иностранных дел Украины.

В самой Чехии история тоже получила достаточно широкий резонанс. В итоге девочку с мамой официально принял у себя президент страны Петр Павел.

"Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей, и которому мы предложили убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и то, что были извинения. Но шрамы на душе останутся", – прокомментировал он эту встречу в своем Твиттер.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

В конце мая Прага заявила об отмене льгот на проезд для украинских беженцев. По словам чиновников, льготная цена на проездные билеты для украинцев будет действовать до конца июня, после чего проездные билеты будут продаваться украинцам по общему тарифу.

А в соседней Польше, как стало известно, более половины украинских детей не ходят в местные школы. Причем за последние шесть месяцев 10 тысяч (более 8%) украинских учеников средних школ выбыли из системы образования Польши. По словам экспертов, одной из причин оттока украинских учеников из польских школ является возвращение семей домой. Кроме того, многие украинцы не могут справиться с нагрузкой в польской школе, или имеют проблемы с адаптацией.

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