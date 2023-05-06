Дети не справляются с двойной нагрузкой.

Около 56% украинских детей, которые переехали в Польшу после начала полномасштабной войны, не ходят в местные школы. За последние шесть месяцев 10 тысяч (более 8%) украинских учеников средних школ выбыли из системы образования Польши.

Об этом говорится в исследовании фонда "Центр гражданского образования", информирует Rzeczpospolita. Сейчас в школы Польши ходят только 22% украинских детей среднего школьного возраста.

По словам экспертов, одной из причин оттока украинских учеников из польских школ является возвращение семей домой. Кроме того, многие украинцы не могут справиться с нагрузкой в польской школе, имеют проблемы с адаптацией или боятся дальнейшего обучения в польских университетах.

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"Часть детей учится в двух системах - польской стационарной и украинской онлайн. Для таких детей это очень сложно. Поэтому некоторые из них бросают польскую школу. Они верят, что война скоро закончится и они вернутся в Украину. Они не хотят отставать. Но тогда они теряют контакт со своими сверстниками", - пояснила глава фонда "Украинский образовательный центр" Наталья Кравец.

В то же время способы поддержки украинских учеников в школах Польши уменьшаются. В частности, сокращается количество подготовительных классов - там сейчас учатся только 11% украинских школьников. Учащиеся средних школ, посещающие подготовительные классы, реже бросают учебу.

Украинцы в Польше

По данным опросов, сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.

Как известно, более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабной войны. По последним данным, живут в Польше около 2 миллионов беженцев, 739 тысяч из них уже трудоустроены.

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