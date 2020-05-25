Нарушение карантина: полиция Австрии застала президента с женой в ресторане в запрещенное время

Глава государства свою ошибку признал.

Полиция Австрии в ночь на воскресенье во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени.

Как пишет DW, вместе с женой он находился в ресторане, и, по его же словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

В связи с ограничениями, введенными в стране из-за коронавируса, все рестораны, бары и кафе работают до 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Читайте такжеАвстрия полностью откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией

"Когда полиция заглянула в итальянский ресторан "Sole", расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился", - пишет издание.

В своем Twitter политик свою вину признал. "Мне очень жаль. Это была ошибка", - отмечается в сообщении. Также президент Австрии намерен возместить возможный ущерб владельцу заведения.

Как сообщат УНИАН, ранее в Австрии решили тестировать на коронавирус персонал отелей, чтобы привлечь туристов.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram