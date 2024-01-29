Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя правящей партии "Грузинская мечта".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и теперь он станет председателем правящей партии "Грузинская мечта".

В ходе брифинга Гарибашвили заявил, что отставка связана с президентскими и парламентскими выборами, которые должны пройти в 2024 году, пишет Paper Kartuli.

"В команде много успешных лидеров, и правильно, если еще кому-то предоставится возможность [быть премьером]. Теперь мы стоим перед новым вызовом. В ближайшем будущем мы выберем новый парламент, "Грузинская мечта" должна быть готова к убедительной победе на выборах", - цитирует политика издание.

Видео дня

Гарибашвили также сообщил, что возглавит правящую партию "Грузинская мечта". Соответствующее предложение он получил от политсовета партии. Съезд "Грузинской мечты" пройдет 1 февраля.

Ранее грузинские медиа сообщали, что Гарибашвили на посту премьера сменит действующй председатель партии власти Ираклий Кобахидзе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии с 21 февраля 2021 года - и ранее, с 20 ноября 2013 по 23 декабря 2015 года.

Политическая ситуация в Грузии - детали

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе допустил, что после президентского срока против Саломе Зурабишвили будет возбуждено уголовное дело.

"Как только истечет срок ее полномочий, возможна незамедлительная актуализация такого уголовного дела. Боясь нарушить уголовный закон, она потому и не тратила деньги из бюджета на свои визиты", - заявил Кобахидзе.

16 октября Конституционный суд Грузии удовлетворил иск правящей партии, постановив, что президент нарушает Основной закон, когда ездит за рубеж без согласования с правительством, хотя к этому ее обязывает ст. 52 Конституции Грузии.

Отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" испортились после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда президент стала критиковать власти Грузии за "недостаточную солидарность" с Украиной.

11 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытках "открыть второй фронт" войны против Россией и заявил, что возвращение в страну экс-президента Михеила Саакашвили служило этой цели. Он также заявил, что считает заслугой своего правительства то, что Грузии "удалось избежать" войны.

Вас также могут заинтересовать новости: