После неудачной попытки импичмента грузинская правящая партия начала угрожать президенту страны уголовной ответственностью.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе допустил, что после президентского срока против Саломе Зурабишвили будет возбуждено уголовное дело.

"Как только истечет срок ее полномочий, возможна незамедлительная актуализация такого уголовного дела. Боясь нарушить уголовный закон, она потому и не тратила деньги из бюджета на свои визиты", - заявил Кобахидзе, передает Голос Америки.

16 октября Конституционный суд Грузии удовлетворил иск правящей партии, постановив, что президент нарушает Основной закон, когда ездит за рубеж без согласования с правительством, хотя к этому ее обязывает ст. 52 Конституции Грузии.

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При этом известно, что на запрос Зурабишвили посетить в ноябре и декабре Данию, Чехию, Израиль и ОАЭ, власти уже ответили отказом.

Один из лидеров "Грузинской мечты", председатель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили пояснил, что если президент будет и дальше совершать зарубежные визиты на собственные деньги или же на средства госбюджета, но без согласия правящей партии, то в таком случае ее действия будут "содержать признаки состава преступления".

"Иммунитет... только в течение того срока, пока она избрана на должность. В случае совершения преступления, когда истечет срок полномочий президента, правоохранительные органы будут обязаны принять в отношении нее соответствующие правовые меры", – заявил Оханашвили.

Пока неизвестно, как отреагирует президент на такие угрозы со стороны "Грузинской мечты".

В "Грузинской мечте" впервые сказали о возможной "уголовной ответственности" Зурабишвили во время парламентского обсуждения ее импичмента.

Импичмент Саломе Зурабишвили

Из-за недостаточной поддержки депутатов парламента 18 октября при голосовании по импичменту президента, правящей "Грузинской мечте" не удалось отстранить Саломе Зурабишвили от должности. По закону, для импичмента нужно 100 голосов, но его поддержали 86 депутатов.

Избрание президентом Саломе Зурабишвили

В 2018 году Зурабишвили при активной поддержке "Грузинской мечты" победила на президентских выборах, обойдя кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.

Отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" испортились после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда президент стала критиковать власти Грузии за "недостаточную солидарность" с Украиной.

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