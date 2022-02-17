Очевидно, будет непросто сделать так, чтобы Зеленский и Путин оказались за одним столом, считает глава итальянского правительства.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил о возможности пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Необходимо держать диалог максимально открытым, рассказал глава итальянского правительства в Брюсселе после неформальной встречи лидеров Евросоюза насчет ситуации на границе Украины и РФ, пишет blogsicilia.it.

"...Зеленский во время телефонного разговора, который мы вчера (16 февраля – Ред.) провели, попросил о возможности поговорить с президентом Путиным, чтобы увидеть, сможет ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была сделана к другим за столом сегодня...", – сказал чиновник.

Премьер добавил, что цель состоит в том, чтобы Путин и Зеленский "сидели за одним столом" и, "очевидно, это будет непросто".

Угроза вторжения Россию в Украину – это нужно знать

Осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники, и появилась угроза полномасштабного вторжения.

Западный СМИ называли разные даты возможной полномасштабной агрессии России против украинского государства – указывались 15, 16 и 20 февраля.

В России 15 февраля заявили, что начали отводить войска от границ Украины в места постоянной дислокации, но, в том числе в США и в НАТО эти сведения не подтвердили.

Американский президент Джо Байден в этот же день заявил, что РФ вокруг Украины и Беларуси имеет более 150 тысяч военных, и вооруженные силы находятся в угрожающей позиции.

Владимир Зеленский не раз говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. По его мнению, встреча с российским коллегой "точно разблокирует отношения между Украиной и Россией".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что президент РФ "готов к переговорам".

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