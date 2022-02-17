По его мнению, встреча президентов Украины и России "точно разблокирует отношения" между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чего ожидает от вероятной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - отметил Зеленский.

Он также предположил, что после такой встречи президенты могут выйти к общественности и заявить, что "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле".

"Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира.

Глава государства также рассказал, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда возросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

В Кремле подтвердили, что официальный Киев неоднократно предлагал провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, в России хотят знать цель таких переговоров.

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