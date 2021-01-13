Премьер-министр Эстонии Юри Ратас из-за коррупционного скандала в его партии объявил об отставке.
12 января Центристской партии Эстонии как юридическому лицу, а также пятерым гражданам, было предъявлено подозрение в коррупции, сообщает Deutsche Welle.
Читайте такжеВице-президент США Пенс отказался отстранять Трампа вот должности
Согласно подозрению, в прошлом году бизнесмен Хиллар Тедер договорился с генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом, что перед местными выборами Тедер пожертвует партии до миллиона евро. В ответ фирма Тедера Porto Franco должна была получить через созданный Министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит на сумму 40 млн евро.
В третьем квартале прошлого года Тедер перечислил Центристской партии 60 тысяч евро.
Между тем в начале июля совет Фонда KredEx обсудил вопрос о выделении Porto Franco кредита, а 3 сентября правительство одобрило соответствующее решение.
Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Генсек партии Корб заявил, что также уходит в отставку.
При этом, как заявил главный государственный прокурор Эстонии Таави Перн, нет оснований утверждать, что сам Ратас знал о договоренностях между бизнесменом и руководителем Центристской партии.
Вас также могут заинтересовать следующие новости:
- Премьер Эстонии: Лукашенко не ответил на звонки Меркель и Макрона
- Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и его чиновников
- Глава МВД Эстонии ушел в отставку из-за заявлений о сфальсифицированной победе Байдена
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram