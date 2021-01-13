Глава эстонского правительства Юри Ратас объявил об отставке после обвинений в коррупции его партии.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас из-за коррупционного скандала в его партии объявил об отставке.

12 января Центристской партии Эстонии как юридическому лицу, а также пятерым гражданам, было предъявлено подозрение в коррупции, сообщает Deutsche Welle.

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Согласно подозрению, в прошлом году бизнесмен Хиллар Тедер договорился с генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом, что перед местными выборами Тедер пожертвует партии до миллиона евро. В ответ фирма Тедера Porto Franco должна была получить через созданный Министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит на сумму 40 млн евро.

В третьем квартале прошлого года Тедер перечислил Центристской партии 60 тысяч евро.

Между тем в начале июля совет Фонда KredEx обсудил вопрос о выделении Porto Franco кредита, а 3 сентября правительство одобрило соответствующее решение.

Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Генсек партии Корб заявил, что также уходит в отставку.

При этом, как заявил главный государственный прокурор Эстонии Таави Перн, нет оснований утверждать, что сам Ратас знал о договоренностях между бизнесменом и руководителем Центристской партии.

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Автор: Виктория Токарева