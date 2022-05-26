Президент Германии также обратил внимание на то, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал своего российского коллегу Владимира Путина немедленно вывести свои войска из Украины.

Об этом он заявил, выступая в Штутгарте, сообщает сообщает "Немецкая волна".

"Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия", - сказал Штайнмайер.

"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!", - обратился он к президенту РФ.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли. "Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил он.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

Как сообщал УНИАН, 12 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хотел бы приехать в Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется.

Ранее в отношениях Киева и Берлина возникло напряжение из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

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