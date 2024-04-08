Накануне в Washington Post сообщили, что Трамп за закрытыми дверями обсуждает идею заставить Украину отдать России территории.

У бывшего президента США Дональда Трампа назвали "фейковой новостью" сообщение о том, что у него якобы есть план прекращения развязанной Россией войны в Украине, пишет New York Post.

Напомним, накануне в Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что Трамп за закрытыми дверями обсуждает идею заставить Украину отдать России Крым и Донбасс в обмен на прекращение огня в войне, в которой погибли десятки тысяч человек.

Представитель предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал это "фейковой новостью". По его словам, Трамп не примет "мирный план" до тех пор, пока не придет к власти и должным образом не взвесит все имеющиеся варианты.

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"Все это - фейковые новости от Washington Post. Они просто выдумывают", - заявил он.

Мирный план Трампа - что сообщалось

Напомним, вThe Washington Post утверждали, что люди из окружения Трампа, которые обсуждали с ним данный вопрос, рассказали, что его план по прекращению войны в Украине заключается в идее заставить Украину уступить территории агрессору, а именно - Крым и Донбасс.

Якобы, по словам одного из собеседников издания, в частном разговоре Трамп говорил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

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