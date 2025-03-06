Трамп любит сделки, а Европа богата, отметили в издании.

У Европы все еще есть реальные источники рычагов, которые она может использовать в рамках усилий по установлению и поддержанию справедливого мира в Украине. К примеру, Европа должна немедленно предложить потратить не менее 200 миллиардов долларов на покупку американского оружия для Украины в течение следующих четырех лет, пишет американский журнал Foreign Policy.

"Трамп любит сделки, а Европа богата", - говорится в статье.

Акцентируется, что предложение такой сделки президенту США "убьет двух зайцев одним выстрелом": укрепит безопасность Украины и Европы и немедленно ликвидирует большую часть торгового дефицита Соединенных Штатов с Европейским союзом.

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"В отличие от соглашения о минералах, которого администрация Трампа добивается от Украины, европейское соглашение о поставках оружия было бы для Соединенных Штатов наличными, которые можно было бы положить в банк прямо сейчас", - отмечается в публикации.

В издании выразили уверенность, что закупка оружия США на сумму 200 миллиардов долларов могла бы помочь обеспечить способность Украины защищать себя от российской агрессии, пока собственное внутреннее производство Европы расширяется.

"Если война продолжится или Россия снова нападет после временного прекращения огня, прекращение поставок США может оказаться фатальным для Украины. Европа не сможет заменить эти поставки собственным производством в ближайшее время, особенно это касается высокотехнологичного оружия, такого как система ПВО Patriot и высокоточных ракет большой дальности", - отмечается в статье.

Напоминается, что Европа наглядно продемонстрировала неспособность нарастить обороты своей оборонной промышленности с момента российского вторжения три года назад.

"То же самое касается и собственной безопасности Европы, где потребуется много лет, чтобы разработать и заменить критически важные компоненты европейской обороны США, включая разведку, противоракетную оборону и зонтик ядерной безопасности", - добавили в журнале.

Таким образом, обеспечение бесперебойных поставок американских военных поставок как в Украину, так и в Европу останется критически важным в ближайшие годы, констатировали авторы.

Прекращение помощи США - что сообщалось

Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине после неудачной встречи президентов в Овальном кабинете.

Рэтклифф отметил, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира.

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