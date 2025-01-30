Пропагандист заявил, что россияне при упоминании ИИ должны включать "красный свет".

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) в Государственной думе РФ дважды подряд прочитал депутатам одно и то же обращение, в котором предостерег от искусственного интеллекта. Как пишет Агентство. Новости, соответствующее выступление Кирилла состоялось в Госдуме 30 января.

Отмечается, что пропагандист дважды произнес один и тот же текст "об опасности искусственного интеллекта", появление которого, по мнению Гундяева, может предшествовать апокалипсису.

"Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название "всеобщий искусственный интеллект", которые будут способны думать и учиться, то есть совершенствоваться, как человек", - сказал глава РПЦ.

Этот же текст, который был прочитан с "бумажки", Гундяев повторил подряд еще раз. Причем на видео, которое тиражируется в социальных сетях, видно и слышно, что российские депутаты после первой части спича начали аплодировать, и тогда пропагандист снова произнес то же самое "обращение".

По его словам, всякий раз, когда появляется информация об ИИ, в сознании россиян "должен включаться красный свет".

Он также сравнил ИИ с ядерной энергией и заявил, что искусственный интеллект может быть предвестником прихода антихриста.

"Мы должны помнить, что не с неба свалится и не из преисподней возникнет этот антихрист. Он не сможет возникнуть в контексте, который будет отторгать его. Он может возникнуть и развиваться только в контексте, который будет его поддерживать. Неизвестно, какова будет роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалипсической картины", - заявил Гундяев.

Другие заявления Кирилла

Напомним, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время молебна после церемонии так называемой инаугурации Владимира Путина пожелал, чтобы тот правил РФ "до скончания века". При этом в начале речи глава РПЦ оговорился и обратился к Путину "ваше высочество". Обычно патриарх называет Путина "ваше превосходительство".

После этого Кирилл заявил, что глава государства должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел пример Александра Невского, который "не жалел врагов" и "прославился как святой".

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