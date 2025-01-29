Один писатель предсказал, что это творение человечества станет доминирующим видом на Земле, почти 200 лет назад.

Почти 162 года назад один провидец с поразительной точностью предсказал эволюцию машин и появление искусственного интеллекта (ИИ). Он смело предвидел будущее, в котором творения человечества могли бы обрести сознание и даже вытеснить нас в качестве доминирующего вида на Земле, пишет IFL Science.

Его звали Самюэл Батлер — британский писатель (а также художник, фотограф и композитор), наиболее известный своим сатирическим романом "Едгин" (Erewhon). Однако некоторые из его менее известных, но удивительно дальновидных идей содержатся в письме, которое он отправил редактору новозеландской газеты The Press 13 июня 1863 года под псевдонимом "Целларий" (Cellarius). Одной из них была идея именно "выхода машин из-под контроля".

В письме говорилось о стремительном развитии технологий с теорией эволюции через естественный отбор. Батлер утверждал, что машины могут развиться до такой степени, что их сложность и способности превзойдут человеческие.

Видео дня

В конечном итоге они займут место доминирующего вида, став настолько могущественными, что уничтожить их будет уже невозможно.

"День за днем машины завоевывают все больше власти над нами; день за днем мы становимся все более зависимыми от них; все больше людей превращаются в рабов, обязанных за ними ухаживать, и все больше людей посвящают свои жизни развитию механической жизни", - написал он.

Кроме того, Батлер подчеркнул, что человечество будет ежедневно наделять технологии большей мощью и снабжать всевозможными хитроумными механизмами, обеспечивающими им ту самую саморегуляцию и автоматическое управление, которыми для нас является разум.

"Это само по себе доказывает, что беда уже случилась, что наше рабство началось по-настоящему, что мы породили расу существ, которых мы уже не в силах уничтожить", - добавил Батлер в письме.

Однако взгляд Батлера на будущее не был полностью апокалиптическим. Он не считал, что машины будут подавлять или уничтожать человечество злонамеренно — так же, как мы не стремимся уничтожить всех собак, кошек и мышей на Земле. При этом люди могут стать "домашними питомцами" для ИИ. Писатель сравнил человечество в будущем с собаками и лошадьми, какими они есть для людей

Другие новости о нейросетях

Ранее УНИАН сообщал, что ИИ удвоит продолжительность жизни человека за 10 лет. Близкий конкурент OpenAI высказал эту мысль на панели "Технологии в мире", где его прогнозы относительно скорости, с которой мир изменится в результате внедрения ИИ, были самыми оптимистичными.

Кроме того, в ВВС США спрогнозировали роль ИИ в будущих войнах. "Мы окажемся в мире, где решения будут приниматься не со скоростью человека, а со скоростью машины", - сказал главный гражданский чиновник ВВС США Фрэнк Кендалл.

Вас также могут заинтересовать новости: