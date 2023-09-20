Китайский импорт российских товаров снова растет.

Китай призвал к увеличению трансграничных связей с Россией, углублению взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества, пишет Reuters

19 сентября российский министр экономического развития провел "углубленные" дискуссии по экономическому сотрудничеству с министром торговли Китая в Пекине.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао во время переговоров в Пекине заявил, что китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество продолжает углубляться и становится более "твердым" под "стратегическим руководством" глав двух государств.

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Эта встреча совпала во времени с поездкой высокопоставленного дипломата Китая Ван И в Москву для стратегических переговоров, которые привели к подтверждению визита российского президента Владимира Путина в Пекин в следующем месяце.

В тот же день министры "Большой семерки" повторили свой призыв "прекратить любую помощь России в агрессивной войне, иначе это приведет к серьезным потерям".

Торговля между Китаем и РФ - последние новости

Reuters отмечает, что, согласно последним данным китайской таможни, в августе китайский импорт российских товаров вырос на 3% (по сравнению с прошлым годом) до 11,5 миллиарда долларов, хотя в июле наблюдалось падение на 8%.

Страны также объявляли о намерениях усиливать сотрудничество. На прошлой неделе российская United Oil-and Gas-Chemical Co. и китайская Xuan Yuan Industrial Development договорились построить перегрузочный нефтяной комплекс возле железнодорожного моста, соединяющего российский город Нижнеленинское с китайским Тунцзяном.

Также РФ стремится увеличивать поставки российского газа, который продается Китаю по все более низкой цене.

Китайские государственные СМИ и чиновники подчеркивают, что растет необходимость активизировать торговлю зерном. Также может вырасти экспорт морепродуктов (Пекин запретил экспорт морепродуктов из Японии из-за выброса воды с АЭС в Фукусиме в океан).

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