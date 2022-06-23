Европейский совет принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Европейский Союз является сильным сигналом России.

Об этом президент Франции заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон напомнил, что Евросоюз сначала продемонстрировал единство в вопросе введения санкций против России и предоставления Украине макроэкономической и военной поддержки, а теперь – в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Мы сейчас предлагаем европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии. Наш выбор - предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на присоединение к ЕС - это сильный сигнал России в нынешнем геополитическом контексте. Также мы решили, что статус кандидата будет предоставлен Грузии, как только она достигнет критериев, определенных Еврокомиссией", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что украинский народ сражается за европейские ценности, свой суверенитет и территориальную целостность.

По словам Макрона, путь присоединения к ЕС будет длинным, также необходимо будет выполнить определенные требования.

Также Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Украину и Молдову с предоставлением статуса кандидатов в члены Европейского Союза.

Об этом он написал в Twitter.

"27 раз да! Поздравляем Украину и Молдову: Европейский Совет приветствует две новые страны-кандидаты на вступление в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!",- отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.