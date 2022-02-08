Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польской армии.

Совет министров Республики Польша принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества из средств польских Вооруженных Сил.

Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче техники Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша бесплатно предоставит Украине дополнительную военную технику.

"Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня резервов нашей армии. Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.

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Транспортировку военной техники в Украину подготовит Инспекция обеспечения ВС.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве заявил, что Польша готова предоставить Украине несколько десятков тысяч снарядов, артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, дроны и вооружение другого вида. Но о том, когда конкретно это произойдет, он не сообщил.

Позже Моравецкий добавил, что первую партию оборонительного вооружения из Польши Украина получит уже на этой неделе.

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