Вместо Андрея Дещицы должность посла Украины в Польше занял Василий Зварыч.

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Зварыча на должность посла Украины в Польше.

Соответствующий указ № 44/2022 обнародован на сайте Офиса президента Украины.

"Назначить Зварыча Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе, подписанном главой государства сегодня, 8 февраля.

Другим указом - №43/2022 от 8 февраля 2022 г. Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше.

Читайте такжеНекоторые политики манипулируют историческим прошлым в отношениях Украины и Польши – посол

Как сообщал УНИАН, Дещица был назначен послом Украины в Республике Польша 13 октября 2014 года.

Указом президента Украины от 22 декабря 2016 года советнику-посланнику посольства Украины в Республике Польша Василию Зваричу был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Вас также могут заинтересовать новости: