Президент Владимир Зеленский назначил Василия Зварыча на должность посла Украины в Польше.
Соответствующий указ № 44/2022 обнародован на сайте Офиса президента Украины.
"Назначить Зварыча Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе, подписанном главой государства сегодня, 8 февраля.
Другим указом - №43/2022 от 8 февраля 2022 г. Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше.
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Как сообщал УНИАН, Дещица был назначен послом Украины в Республике Польша 13 октября 2014 года.
Указом президента Украины от 22 декабря 2016 года советнику-посланнику посольства Украины в Республике Польша Василию Зваричу был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.