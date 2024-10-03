В то же время он обещает заботиться о дружеских отношениях с Украиной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия и Евросоюз "нуждаются друг в друге", поэтому он будет восстанавливать отношения с Москвой после окончания войны.

Как пишет издание RTVS, во время разговора с журналистами политик сказал, что война в Украине не имеет военного решения. Если противостояние закончится во время мандата действующего правительства (до 2027 года, - УНИАН), то Фицо обещает сделать все для восстановления экономических отношений с РФ:

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной".

Премьер заверил, что уже сейчас есть много политиков, которые говорят о необходимости компромиссов в этой войне. В качестве примера он привел президента Чехии Петра Павела, который якобы "существенно изменил свою позицию" в этом вопросе.

Заявление президента Чехии о войне

Как сообщал УНИАН, ранее чешский лидер заявил, что Украине стоит реалистично оценивать возможности возвращения территорий, которые оккупировала Россия. По его словам, определенная часть страны может остаться под контролем захватчиков на длительное время.

В Украине резко отреагировали на слова президента. Вскоре он объяснил журналистам, что не сомневается в необходимости помогать украинцам в возвращении территорий. По его словам, речь идет о временном промежутке и "цене", которую придется за это заплатить.

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