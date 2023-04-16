Детали производств не разглашают.

В Казахстане открыли 10 уголовных дел по фактам участия граждан в войне в Украине.

Как пишет издание КазТАГ, эту информацию им предоставили в Комитете национальной безопасности Казахстана. "КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Других деталей в комитете не сообщают, поскольку данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, участие в иностранных вооруженных конфликтах наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

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Позиция Казахстана по войне в Украине

Напомним, что в начале полномасштабной войны в Алма-Аты люди организовали митинг в поддержку Украины. В то же время власти страны сказали, что не поддерживают "ни ту, ни другую сторону".

Уже летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "Л/ДНР" "квазигосударственными территориями" и во время беседы с Путиным отказался признать их "независимость". Кроме того, Токаев не стал брать российский орден Александра Невского.

Позже Казахстан вышел из соглашения Содружества независимых государств 1995 года о Межгосударственном валютном комитете, также власти заявили, что не помогут России обойти санкции.

В марте они арестовали имущество главного оператора российских космодромов, а недавно стало известно, что Казахстан и Азербайджан ищут пути для транзита нефти в обход Российской Федерации.

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