В Греции на острове Лесбос вспыхнул пожар в лагере для беженцев, где накануне была зарегистрирована вспышка коронавируса.
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Об этом сообщает REUTERS.
Как сообщается, причина пожара, в результате которого сгорели палатки и контейнеры в лагере Мория, пока не установлена. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Мигрантов отвезли в безопасное место.
Что известно о лагере для беженцев Мория
Объект Moria, в котором проживает более 12 тыс. человек (что более чем в четыре раза превышает заявленную вместимость) часто подвергается критике со стороны гуманитарных организаций из-за плохих условий жизни.
На прошлой неделе объект был помещен на карантин после того, как у просителя убежища был обнаружен коронавирус. С тех пор количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 35.
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