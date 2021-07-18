Лесной пожар в Каталонии мог начаться из-за выброшенного из автомобиля окурка.

На северо-востоке Испании произошел масштабный лесной пожар, в результате которого огнем было уничтожено 400 га природного парка.

Пожар возник в пятницу утром в каталонском городе Лянса (Llançà) на побережье Средиземного моря неподалеку от границы с Францией, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Пожарные считают, что причиной возгорания мог стать окурок, выброшенный из автомобиля.

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"Сейчас более 200 каталонских пожарных пытаются преодолеть пламя с помощью воздушной поддержки нескольких вертолетов и самолетов-бомбардировщиков", - отмечают в МВД Каталонии. На помощь позвали и французских пожарных.

Несмотря на это, взять под контроль огонь до сих пор не удалось.

"Периметр пожара до сих пор остается нестабильным", - отмечают в МВД Каталонии.

В настоящее время эвакуированы около 350 человек. Это жители нескольких соседних муниципалитетов, а также сотня жителей местного кемпинга.

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Автор: Александр Топчий