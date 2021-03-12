Лесные пожары разрушили около 100 домов в аргентинской провинции Чубут.
Читайте такжеНа Херсонщине горят днепровские плавни (видео)Фото последствий пожаров опубликовал Reuters.
По данным местных СМИ, огонь выжег десятки квадратных километров земли.
Не менее 200 человек были вынуждены эвакуироваться.
По мнению властей, причиной некоторых возгораний может быть умышленный поджог.
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