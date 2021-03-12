Опубликованы ужасающие кадры последствий лесных пожаров в Аргентине (фоторепортаж)

По мнению властей, причиной некоторых возгораний может быть умышленный поджог.

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