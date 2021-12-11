Польша считает, что "третий голос" принадлежит сотруднику КГБ.

Польша опубликовала запись разговора пилота самолета Ryanair, в салоне которого находился Роман Протасевич, и диспетчера минского аэропорта в мае во время принудительной посадки лайнера в Беларуси.

Запись в Facebook опубликовал пресс-секретарь министра координатора спецслужб.

Во время разговора диспетчер аэропорта доложил пилоту о якобы бомбе на борту, из-за чего самолет, в конце концов, и приземлился в белорусской столице.

На запись попал и третий голос, который, как считают в Варшаве, принадлежит сотруднику белорусских спецслужб. Именно с ним время от времени переговаривался диспетчер "для консультации".

"Третий голос", в частности, подсказал диспетчеру сказать пилоту, что код безопасности"красный".

Диспетчер, по данным NYT, бежал в Польшу вместе с мигрантами из ближневосточных стран.

Читайте такжеЛондонский суд разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в СШАОн предоставил польским следователям подробные доказательства того, что посадка Ryanair была спланированной акцией КГБ Беларуси.

По его словам, тогда в диспетчерской находился офицер спецслужбы, "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". После этого он поддерживал с кем-то постоянный контакт и по телефону сообщал ему обо всем, что происходит с самолетом.

Посадка Ryanair и задержание Протасевича

Самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс совершил вынужденную посадку в Беларуси после сообщения минского диспетчера о якобы бомбе на борту.

Однако после приземления белорусские силовики арестовали двух пассажиров лайнера – журналиста Романа Протасевича, который до этого критиковал Александра Лукашенко и занимался оппозиционной деятельностью, и его девушку – уроженку России.

Впоследствии Запад подтвердил, что Ryanair посадили умышленно, обвинив режим Лукашенко в проведении опасной спецоперации.

Страны Европы, в том числе Украина, прекратили авиасообщение с Республикой в знак протеста, а против Беларуси ввели новые санкции.

За расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета в Минске взялась Международная организация гражданской авиации ( ИКАО, ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие.

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Автор: Яна Ставская