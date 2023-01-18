В комментариях пользователи пишут, что россияне "наконец-то смогли найти правильную карту".

Посольство России в Швеции опубликовало карту, на которой оккупированный Крым обозначен территорией Украины.

Пост был опубликован на официальном аккаунте посольства во вторник, 17 января. В нем указаны цены на бензин в разных странах Европы. Вся Украина, включая временно оккупированные территории, обозначена желтым цветом.

"Цены на бензин за литр 9 января 2023 года", - говорится в сообщении.

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Оккупация Крыма

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по самоопределению". Началом временной оккупации считается 20 февраля.

Аннексия не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, а также противоречит решению Венецианской комиссии.

Летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила Крым в военно-тюремный лагерь. По его словам, война началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

В украинской разведке говорят, что движение сопротивления в Крыму предоставляет все больше информации Украине.

По мнению генерала США в отставке Бена Ходжеса, Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года.

Тем временем в Крыму людей преследуют даже за украинскую музыку. Оккупанты задерживали диджея за песню "Дике поле", местного жителя, включившего в машине песню "Ой, у лузі червона калина", а также заставили извиняться женщину, поставившую песню Верки Сердючки на дискотеке.

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