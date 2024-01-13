Посол уточнила, что находилась в укрытии вместе с другими жителями города.

Сегодня утром во время российской ракетной атаки посол США в Украине Бриджит Бринк вместе с киевлянами находилась в укрытии.

Об этом дипломат сообщила в соцсети X. "Рано утром, вместе со всеми киевлянами и жителями большей части Украины, мы направились к укрытиям, когда Россия начала очередную широкомасштабную атаку гиперзвуковыми ракетами на Украину. Спасибо удивительным украинским защитникам воздушного пространства, сегодня и ежедневно, за спасение бесчисленных жизней", - написала она.

Стоит отметить, что нападение на посольство приравнивается к нападению на саму страну, которую представляет посольство.

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Ракетная атака на Украину

С самого утра в Украине объявляли воздушную тревогу. Оккупанты подняли в небо самолеты Ту-95МС из Каспия. В воздушных силах сообщили, что осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6ту-95МС.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в области раздавались взрывы. "С пяти утра в области несколько раз было громко. Вся информация - после завершения тревоги... Не помогайте врагу и ничего не выкладывайте и не комментируйте", - написал он.

А в 8:14 Воздушные силы дали отбой ракетной опасности по всей территории Украины.

Затем Воздушные силы сообщили, в ночь на 13 января и рано утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

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