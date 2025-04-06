После критики Зеленского: посол США упомянула Россию в заявлении о ракетной атаке на Украину

Бринк отметила, что Украина утром воскресенья находится под ракетной атакой со стороны России.

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк все же упомянула Россию в посте о массированном ракетном ударе по Украине 6 апреля. В предыдущих сообщениях об атаках дипломат избегала прямого упоминания о том, кто совершил эти удары.

На своей странице в Х дипломат написала:

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах".

Что предшествовало

Ранее УНИАН сообщал, что реакция посла США в Украине Бриджит Бринк на удар по Кривому Рогу возмутила украинцев. В своей публикации в X (Twitter) она не упомянула, что удар был нанесен именно Россией.

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"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", - написала она.

Пользователи возмутились, почему в заметке о кровавой атаке, в результате которой погибли 9 детей, нет ни одного упоминания о РФ и слов осуждения. Впоследствии отреагировал и президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул он.

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