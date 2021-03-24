В список ООН уже попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки пищи.

Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, пишет ТСН.

"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", — сообщается в отчете.

Большинство пострадавших стран находятся в Африке, но голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В списке ООН - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

Читайте такжеГенсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии коронавируса худшим за столетие

"Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID – 19, стучится в двери миллионов семей",- сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Из-за этого для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными. l

Пандемия коронавируса: последствия для мира

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко