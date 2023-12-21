Пресс-секретарь Белого дома отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США является критически важной для Украины.

В Белом доме считают, что переговоры по реформе миграционной политики, которые должны привести к разблокированию финансирования помощи Украине Республиканской партией, идут "в правильном направлении".

"Мы чувствуем, что все идет в правильном направлении – разговоры идут в правильном направлении. Это очень важно", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время общения с журналистами.

При этом она подчеркнула важность достижения договоренности по принятию запроса президента Джо Байдена на дополнительные средства на нужды национальной обороны, где речь идет о помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.

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"Поэтому переговоры, разговоры, безусловно, будут продолжаться. И поэтому мы надеемся, что это будет продвигаться быстро", – сказала она.

Карин Жан-Пьер также отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США является критически важной для Украины. В частности, учитывая ситуацию на поле боя.

"Итак, очевидно, мы должны это сделать. Нам нужно сделать это очень и очень быстро. И поэтому мы призываем республиканцев в Конгрессе не медлить", – резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Помощь Украине от США: это стоит знать

Еще 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, где речь шла и о поддержке Украины. Однако этот запрос фактически стал заложником, поскольку республиканцы требуют усиления безопасности границ и отказываются голосовать за законопроект о дополнительном финансировании.

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл уже подтвердили, что до конца 2023 года новый пакет военной и финансовой помощи Украине не примут. Отмечалось, что переговоры придется продолжить в январе – уже после праздничных каникул.

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