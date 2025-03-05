Украина продолжит получать данные для атаки российских войск на временно оккупированных Россией территориях.

США приостановили передачу Украине разведданных, которые могут помочь атакам вглубь территорий РФ. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинского источника.

Отмечается, что обмен разведданными между Украиной и США не прекращен полностью.

По словам источника, это "избирательный" шаг, который означает, что Киев продолжит получать данные для атаки российских войск на временно оккупированных Россией украинских территориях.

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В издании подчеркнули, что этот шаг последовал после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

США приостановили поставки оружия и разведданных Украине - что известно

Напомним, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине. Он отметил, что это лишь временная мера.

Кроме того, "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что США продолжают делиться разведданными с Украиной. Ранее британский таблоид Daily Mail написал, что все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки.

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