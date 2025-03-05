США приостановили передачу Украине разведданных, которые могут помочь атакам вглубь территорий РФ. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинского источника.
Отмечается, что обмен разведданными между Украиной и США не прекращен полностью.
По словам источника, это "избирательный" шаг, который означает, что Киев продолжит получать данные для атаки российских войск на временно оккупированных Россией украинских территориях.
В издании подчеркнули, что этот шаг последовал после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
США приостановили поставки оружия и разведданных Украине - что известно
Напомним, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине. Он отметил, что это лишь временная мера.
Кроме того, "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что США продолжают делиться разведданными с Украиной. Ранее британский таблоид Daily Mail написал, что все британские разведывательные агентства и военные структуры получили распоряжение, строго запрещающее передачу данных американской разведки.