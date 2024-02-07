Ожидается, что за этот законопроект проголосует достаточное количество республиканцев.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует исключить двухпартийное соглашение по безопасности границ из законопроекта о чрезвычайных расходах на оборону и внести в законопроект пакет финансирования помощи Украине и Израилю.

Как пишет The Hill, сенаторы ожидают, что закон будет принят без реформы пограничной безопасности, которая была обнародована в воскресенье и решительно отвергнута большинством республиканцев в Сенате.

Шумер по-прежнему планирует провести процедурное голосование по вопросу о пакете финансирования Украины и Израиля, который включает в себя реформы пограничной безопасности. Таким образом, он может дать уязвимым коллегам-демократам шанс проголосовать за него и в ходе предвыборной кампании утверждать, что они пытались решить кризис на границе. Но ожидается, что республиканцы заблокируют этот пакет, и тогда, по словам Шумера, он перейдет к плану Б.

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"Шумер сообщил демократам в Сенате, что планирует вынести на обсуждение согласованный дополнительный документ без пункта о безопасности границ после ожидаемого неудачного голосования по закрытию соглашения в среду", - сказал помощник Демократической партии в Сенате.

Он отметил, что на прошлой неделе Шумер сообщил членам своей фракции и Белому дому, что, если республиканцы нарушат двухпартийную границу и дополнительное соглашение, он подготовил план, как использовать предложение о пересмотре, чтобы заставить республиканцев проголосовать за дополнительное соглашение без реформы границ.

Предложение о пересмотре позволит Шумеру немедленно потребовать от сенаторов проголосовать во второй раз по законодательному механизму относительно финансирования для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона.

Впервые сенаторы будут голосовать за прекращение дебатов о переходе к законодательному механизму при том понимании, что пакет финансирования Украины будет включать реформы в области пограничной безопасности. Большинство республиканцев проголосуют за то, чтобы заблокировать продвижение этого законопроекта.

Затем Шумер проведет второе голосование по поводу перехода к тому же законодательному механизму, но на этот раз с пониманием, что он будет использоваться для финансирования Украины, Израиля и других приоритетов иностранной помощи, но без согласованных реформ по пограничной безопасности.

Ожидается, что за этот законопроект проголосует достаточное количество республиканцев. Для продвижения необходимо 60 голосов. Шумер организовал этот маневр на прошлой неделе.

Если тщательно спланированный план пойдет наперекосяк, то республиканцы в Сенате потенциально могут проголосовать дважды за один день, чтобы заблокировать дополнительные меры по обороне, что помощник Демократической партии назвал "смущающей перспективой".

Проблемы с предоставлением помощи Украине от США

Сенат США 5 февраля обнародовал документ, в котором было освещено двухпартийное предложение насчет помощи Израилю, Украине и охраны границы. Отмечалось, что Киеву предложили выделить более 60 миллиардов долларов. По мнению конгрессмена-республиканца Тима Уолберга, Штаты могут принять помощь Киеву в течение следующих нескольких месяцев.

Ситуация с выделением новой помощи Украине от США становится все более запутанной и уже напоминает остросюжетный детектив. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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