Генсек НАТО также добавил, что обеспечение исправной работы уже поставленных систем так же важно, как и передача новых.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что еще "слишком рано" делать выводы по призыву Польши перебросить в Украину предложенные Германией системы ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет CNN.

"Важно отделить дискуссию о тех трех "Patriot", которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса о дополнительной ПВО для Украины", — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина в любом случае нуждается в дополнительных средствах защиты неба от российских ракет. Столтенберг также добавил, что обеспечение исправной работы уже поставленных систем так же важно, как и передача новых.

"Есть потребность в боеприпасах к существующим системам, есть потребность в запасных частях и обслуживании", — сказал Столтенберг.

Patriot для Украины

После того как ракеты украинской ПВО упали на территории Польши во время отражения российской атаки, Германия предложила Варшаве защитить свое небо комплексами Patriot, разместив их на границе с Украиной.

Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий вслед за польскими парламентариями и министром обороны посоветовал Берлину передать Patriot для Украины.

В НАТО, в свою очередь, заявили, что решение о передаче комплексов для Украины не требует дополнительных консультаций - это может принять Германия.

На что в Берлине ответили расплывчато, тормозя передачу вооружения. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot – часть ПВО НАТО, его использование должно обсуждаться с союзниками.

Patriot – характеристики американского ЗРК

Американские комплексы имеют мощные радары, способные выявлять и распознавать более 100 вражеских воздушных целей.

Patriot используют для противоракетной защиты военных баз, крупных административно-промышленных центров. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в случае передачи установки Patriot прикроют до 120 км линии фронта.

В состав одного комплекса входят многофункциональная радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки М901 с ракетами МIМ104 и техническое оборудование.

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