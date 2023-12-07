Внутренняя борьба в США может вызвать опасения в европейских и азиатских столицах, которые ищут лидерства на фоне более агрессивных действий России и Китая.

Спор между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и республиканцами в Конгрессе относительно помощи Украине вызывает новые беспокойства относительно обязательств Вашингтона поддержать Киев в борьбе с Россией накануне выборов в США 2024 года, пишет Bloomberg.

Так, заблокированный Сенатом законопроект предусматривал выделение дополнительного финансирования в размере $106 млрд. $61 млрд из этой суммы должен был пойти на помощь Украине.

"Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину (президент РФ Владимир Путин, – ред.) величайший подарок, на который можно надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства, не только в Украине, но и за ее пределами", – заявил Байден.

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Издание отмечает, что внутренняя борьба в США может вызвать опасения в европейских и азиатских столицах, которые ищут лидерства и поддержки США на фоне более агрессивных действий России и Китая. Привязка внутренних политических требований к актуальным внешнеполитическим приоритетам создает тревожный прецедент, особенно когда США поддерживают демократию в борьбе против агрессора.

СМИ ссылается на эксперта Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывшего чиновника США Макса Бергманна. Он отметил, что политическое столкновение "потенциально препятствует внешнеполитической поддержке США Украины, а также общей надежности Америки для союзников и партнеров во всем мире".

Беспокойство по поводу надежности США, вероятно, только усугубится, поскольку предвыборная кампания набирает обороты.

"Некоторые европейские чиновники обеспокоены обязательствами США и призывают американских законодателей держать курс и не покидать Украину в борьбе, которую она, скорее всего, не сможет выиграть сама", – отмечают журналисты.

В то же время некоторые политики с оптимизмом смотрят на дальнейшую поддержку США. Председатель Комитета иностранных дел Латвии Рихардс Колс, который на этой неделе встречался с представителями администрации и членами Конгресса в Вашингтоне, сказал, что Украина в итоге получит больше помощи.

В статье также отметили, что согласно опросу Pew Research Center, с затягиванием войны постепенно растет доля американцев, которые считают, что США оказывают слишком большую помощь Украине.

Помощь Украине от США

Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал вынесение на голосование законопроекта относительно дополнительного финансирования военной помощи Украине.

Незадолго до голосования в Сенате президент США Джо Байден выступил с речью. Он призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере более $60 млрд. Американский лидер подчеркнул, что если дать Путину одержать победу в Украине, боевые действия охватят страны НАТО. Тогда, по его словам, произойдет то, чего сейчас так стремятся избежать: американские солдаты будут воевать с россиянами.

Ранее Байден резко высказался о возможно прекращение предоставления военной помощи Украине. Он назвал это "безумием". Президент США добавил, что такая перспектива противоречит интересам Америки и является "просто неправильной".

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