Он заявил, что победа России может поощрить Китай выступить против Тайваня и подпитает антиамериканскую пропаганду.

Джозеф Ву, министр иностранных дел Тайваня, заявил в четверг, что отказ США от помощи Украине приведет к усилению позиции Китая и повлияет на его решение вторгнуться в Тайвань. Как пишет The New York Times, Ву отметил, что победа России подтолкнет Китай в его агрессии против Тайваня и усилит пропаганду из Пекина о том, что Соединенные Штаты являются ненадежным партнером.

"Когда люди спрашивают нас, нормально ли это, что Соединенные Штаты оставляют Украину, ответ - нет, потому что мир работает не черно-белым способом, мир взаимосвязан", - сказал он.

Если Россия сможет оккупировать большую часть Украины и претендовать на победу, добавил тайваньский дипломат, "это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас связаны между собой".

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Некоторые сенаторы-республиканцы в США утверждают, что Китай является большей угрозой, чем Россия, и что финансирование, предложенное для Украины, должно идти на противостояние Китаю. Но другие республиканцы в Конгрессе и многие демократы приводят тот же аргумент, что и Ву: что безопасность Тайваня связана с безопасностью Украины, потому что Китай увидит слабость со стороны Соединенных Штатов - и больше шансов на успех в потенциальном вторжении на Тайвань - если Украина потерпит поражение.

Если Соединенные Штаты покинут Украину, сказал глава МИД Тайваня, Китай "воспримет это как намек", что если он продолжит агрессию против Тайваня, "Соединенные Штаты и их союзники отступят". По его словам, китайские чиновники думают подумают: "Поскольку Россия могла это сделать, мы также можем это сделать".

Китай планирует вторжение в Тайвань

В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин обязательно вернет контроль над Тайванем, который стремится обрести полную независимость.

Ранее СМИ сообщали, что Китай увеличивает свою военную мощь и стремится к 2027 году подготовиться к вторжению на Тайвань. ВС Китая увеличили свой арсенал на более 400 истребителей и 20 военных кораблей и удвоили количество ракет за последние три года. Кроме того, Пекин увеличил количество спутников на 50% и более чем вдвое усилил свой арсенал ядерных боеголовок.

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