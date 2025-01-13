Германия может передать Украине новейшие бронемашины RCT30 Boxer: в чем их особенность

RCT30 Boxer выделяется своей универсальностью.

Сегодня, 13 января, в немецком городе Кассель Вооруженным силам Украины передали первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. В ходе церемонии генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель заявил, что украинские военные также могут получить новые колесные бронемашины RCT30 Boxer, сообщает Hartpunkt.

В издании поделились, что эта бронемашина вмещает до шести полностью экипированных пехотинцев. Также она получила дистанционно управляемый модуль RCT30.

RCT30 Boxer оснащена 30-мм автоматической пушкой МК30-2/ABM калибром 30 x 173 мм. Производством некоторых модулей занимается совместное предприятие KNDS Deutschland и Rheinmetall - ARTEC.

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В издании подчеркнули, что RCT30 Boxer способна поражать как наземные цели, так и вражеские БПЛА. Эксперты заявляют, что бронемашина получила высокий уровень защиты.

Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев в своей речи во время церемонии передачи техники ВСУ назвал RCT30 Boxer "командной машиной сопровождения". В издании считают, что это может говорить о том, что украинские военные будут использовать бронемашину для защиты колесных гаубиц RCH 155 от беспилотников, а не как колесную боевую машину пехоты.

Какое другое оружие получит Украина от союзников

Ранее глава Министерства обороны Литвы Довиле Сакалиене рассказала, что страна передаст Украине 4500 беспилотников уже на этой неделе. Правительство Литвы нашло решение, как сократить время бюрократических процедур при передаче помощи Украине.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже в 2025 году Украина получит от ФРГ 6 систем IRIS-T. Он добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом группы после вступления новоизбранного президента США Дональда Трампа в должность.

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