На встрече послов ЕС венгерская сторона сообщила, что не будет мешать достижению консенсуса.

Венгрия откажется от возражений относительно создания специального фонда военной поддержки Украины с годовым бюджетом на 5 млрд евро, что должно открыть путь к соглашению по модернизации механизма Европейского фонда мира, призванного стабильно поставлять вооружение Киеву.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. На встрече послов Европейского Союза в среду, 24 января, венгерская сторона сообщила, что не будет мешать достижению консенсуса, когда, в то же время, соглашение по более широкому пакету финансовой помощи на сумму 50 млрд евро остается нереализованным.

Создание нового фонда приобрело срочный характер, поскольку в ЕС отстают от графиков относительно обещанного предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта, а финансирование со стороны США остается заблокированным в Конгрессе. Кроме того, в то же время, производство в России превышает страны Запада и она получила около 1 миллиона снарядов от Северной Кореи.

Видео дня

Решение Венгрии будет означать изменение ее позиции, поскольку ранее она выступала против обновления Европейского фонда мира, через который осуществляются возмещения странам-членам после отправки оружия в Украину. Это также совпадает с ростом давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно одобрения вступления Швеции в НАТО.

Венгрия также блокирует выделение восьмого транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира на оружие для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна может поддержит выделение этих средств после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января.

Фонд ЕС для закупки оружия Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе предлагают создать спецфонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма должна составлять 20 млрд евро).

В августе 2023 года вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выражал надежду, что согласование этого фонда на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца года.

В то же время Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года.

В декабре 2023 года издание Euractiv сообщило, что в Европейском Союзе пока не могут согласовать создание "спецфонда". По данным журналистов, две страны рассматривают возможность потенциального реформирования Европейского фонда мира.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что страны ЕС, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в том, что они не предоставили Украине достаточно оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: