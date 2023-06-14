Российские власти боятся утечек ненужной информации, отметил и.о. главы Центра противодействия дезинформации.

Российский диктатор Владимир Путин не просто так провел встречу с "военкорами". После публичной беседы, скорее всего, был разговор за закрытыми дверями.

Во время непубличного разговора им "дали понять, по каким методичкам нужно работать", рассказал исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов в эфире канала "FreeДом". Собеседник отметил, что Кремль боится утечек ненужных сведений.

"…В ближайшее время мы увидим, как меняется риторика военкоров. Их новости попросту станут прокремлевскими, потому что тех, кто откажется играть в эту игру, скорее всего, уничтожат", - поделился и.о. главы ЦПД.

Шаповалов добавил, что россияне намного больше доверяют некоторым "военкорам", чем большинству официальных СМИ, которые "заврались до невозможных пределов".

Встреча Путина с "военкорами" - что известно

13 июня Владимир Путин провел встречу с рядом "военкоров" и "отличился" выдумками насчет хода войны РФ против Украины.

В частности, диктатор утверждал, что Россия якобы может всерьез рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в украинском государстве, если не прекратятся "прилеты" по российской территории.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что заявление лидера россиян о возможности создания в нашей стране "санитарной зоны" можно считать признанием в подрыве Каховской ГЭС.

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