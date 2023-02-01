Президент страны Анджей Дуда заявил, что важно согласовать дальнейшую помощь Украине перед встречей партнеров в Вильнюсе.

Президент Польши Анджей Дуда предложил предоставить Украине "конкретные гарантии безопасности" до летнего саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом политик сказал в рамках пресс-конференции с президентом Латвии в Риге, цитирует польское издание dorzeczy.pl. Он отметил, что вместе с партнером обсудил ряд важных вопросов, в частности, увеличение присутствия НАТО в регионе до уровня бригадных групп, а также укрепление совместной инфраструктуры.

Также Дуда упомянул о международной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и заявил, что украинская армия должна получить достаточно техники, чтобы остановить российские войска и вернуть оккупированные территории. В этом контексте он призвал предоставить Украине "конкретные гарантии безопасности".

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"Мы хотели бы перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть сделать шаг дальше в этом процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс", - заявил Дуда.

Саммит НАТО в Вильнюсе

29 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в столице Литвы Вильнюсе. Он отметил, что, возможно, в нем примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

Летом это также подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что это будет возможность еще больше укрепить наш Альянс, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности в это критическое время.

Прошлый саммит 2022 года состоялся в Мадриде 28-30 июня. Уже 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

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