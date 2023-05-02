Варшава обратится по этому вопросу к Москве после того, как добьется репараций от Германии.

Польша, сначала хочет добиться репараций от Германии за Вторую мировую войну, а в дальнейшем может потребовать их и от России.

Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач, пишет FT.

По его словам, Варшава обратится по этому вопросу к Москве после того, как добьется репараций от Германии.

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"Мы относимся к Берлину и Москве по-разному. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", - сказал Пшидач в интервью.

Требование Польшей репараций от Германии - детали

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкого нападения во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем требовать эту сумму от Германии.

Уже 2 сентября Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что вопрос о репарации за потери во Второй мировой войне решен.

Польша обратилась к ООН за поддержкой в вопросе выплаты Германией военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.