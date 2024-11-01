Дипломат подчеркнул, что "у нас есть свои собственные потребности в обороне".

Главва МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине покупать вооружение в кредит. Об этом он рассказал в эфире Polsat.

По его словам, правительство Дональда Туска предложило оборонный кредит с условием, что Украина расплатится после восстановления.

"Это можно было сделать с самого начала: вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - сказал министр.

Видео дня

Сикорского также спросили о недавних словах президента Украины Владимира Зеленского, когда он заявил, что "Польша нашла еще одну причину не предоставлять нам самолеты МиГ-29".

"Мы выяснили источник этого заявления. Это было более масштабное, спонтанное заявление о том, как идет война. Не то чтобы президент специально напал на Польшу", - заявил глава МИД.

Сикорский ответил Зеленскому сказав, что "мы сделали больше, чем любая другая страна", добавив:

"Польша является страной на передовой в этой войне. Мы единственная страна ЕС и НАТО, соседями которой являются Россия и Украина. Украина понимает, что мы также должны сдерживать Путина".

Дипломат подчеркнул, что "у нас есть свои собственные потребности в обороне".

"Как министры польского правительства, вице-премьер Косиняк-Камыш и я, мы должны держать эту войну как можно дальше от наших границ", - сказал он.

Ему напомнили, что несколько дней назад члены Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский отметил:

"Польша будет принимать решение вместе с НАТО. Решение еще не принято".

Продолжая тему ситуации в Украине, министр сказал, что Украина действительно переживает трудные времена.

"Поэтому давайте проявим понимание к президенту, которому приходится нелегко", - добавил дипломат.

Передача Украине польских МиГ-29

Польша не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, о чем удалось договориться в июле, пока НАТО не предоставит гарантии о защите польского воздушного пространства, заявил президент Республики Польша Анджей Дуда. Он отметил, что еще одной причиной является то, что закупленные Варшавой более современные самолеты еще не прибыли.

Вас также могут заинтересовать новости: