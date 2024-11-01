По его словам, Варшава может гордиться тем объемом помощи, который уже предоставила Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в том, что, несмотря на договоренности, Варшава нашла причину не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разъяснил позицию его страны.

Как пишет polsatnews.pl, глава МИД подчеркнул, что, хотя соседнее государство находится в сложной ситуации, Польша приложила значительные усилия для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Как Запад, мы прислали Украине помощь в размере 200 млрд евро... Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна", - возмущенно заявил министр.

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По словам Сикорского, Варшава может гордиться таким проявлением солидарности. Он напомнил о передаче почти 300 танков, а также большого количества тяжелой техники и самолетов.

"Мы стараемся помочь, но мы также прифронтовая страна. Россия нам также угрожает, и не все возможно", - подытожил глава МИД.

Польша не передаст Украине МиГ-29 - что известно

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, о чем удалось договориться в июле.

"Мы дали то, что могли дать. И мы дали это быстро, и мы действительно дали это тогда, когда это было необходимо. И я лично считаю, что это наша большая гордость. Просто с тех пор прошло два года. И это трудно, я с сожалением должен сказать, жизнь жестока", - отметил он.

Зеленский жестко раскритиковал такую позицию Польши.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей... Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - сказал президент.

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