Украинские военные нуждаются в большем количестве бронетехники для борьбы с российскими оккупантами.

Командование украинской армии отчаянно пытается отвести истощенные бригады с линии фронта. В то же время Украина также пытается обеспечить новые бригады достаточным количеством бронированной техники, чтобы военные не стали просто пушечным мясом для захватчиков, пишет Forbes.

В издании отметили, что немецкие танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, которые прибыли с опозданием, а также новая техника из США, Франции и Австралии, помогли Украине в этом.

В частности украинские бойцы очень нуждаются в бронетехнике, поэтому для них хорошей новостью является то, что Хорватия решила заменить свой парк старых танков и боевых машин времен холодной войны. Правительство Хорватии согласилось продать 30 старых танков М-84 и 30 старых боевых машин М-80 немецкому правительству, которое затем должно передать эти машины Украине.

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"46-тонный М-84 является югославской версией советского Т-72. 15-тонный М-80 был югославским ответом на советскую БМП-1. На вооружении Вооруженных сил Украины есть сотни Т-72 и БМП-1, поэтому они без проблем смогут интегрировать М-84 и М-80", - объяснили в Forbes.

В издании отметили, что благодаря технике, которую планирует передать Хорватия, Украина могла бы обеспечить два батальона или половину бригады. В частности, ранее украинские официальные лица заявляли, что они переформируют новую 156-ю пехотную бригаду в механизированную бригаду.

"156-я механизированная бригада является одной из 14 новых бригад численностью 2000 человек, сформированных в последнее время в украинских сухопутных войсках - по меньшей мере 10 из них подчинены Сухопутным войскам. Большинство из этих новых армейских бригад, которые были сформированы в 150-х годах, начинали как пехотные бригады, которым не хватало тяжелого вооружения", - напомнили в материале.

Известно, что обычно украинская механизированная бригада имеет 31 танк и 93 боевые машины. Однако уже десять механизированных бригад требуют 310 танков и 930 боевых машин. В то же время еще в сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что его правительство не может обеспечить тяжелым вооружением даже четыре из 14 новых бригад.

В свою очередь в Украине также производят некоторые новые машины, а именно модернизируют старые дополнительной броней и лучшими системами управления огнем. Однако все же большинство техники поступает от союзников. В частности, за время полномасштабной войны, партнеры Киева пообещали предоставить около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков.

"Но украинцы потеряли почти столько же бронетехники, сколько получили от союзников: 900 танков и 1400 боевых машин. Это означает, что Украина могла бы производить достаточно бронетехники, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии свои старые сухопутные боевые бригады - около 100 - в полном составе. Но она пытается производить технику для любых новых бригад, которые она формирует", - отметили в Forbes.

Однако Украина не может отказаться от формирования новых бригад, ведь многие украинские военные воюют постоянно с момента полномасштабного вторжения россиян, поэтому они устали, а такое истощение может иметь очень плохие последствия.

"Возьмем 72-ю механизированную бригаду, которая два года держалась в городе-крепости Угледаре на юге Донецкой области без значительного подкрепления, пока наконец не сломалась под непрерывными атаками больших российских соединений и не отступила 1 октября. Отступление привело к более масштабному коллапсу украинских позиций на юге Донецкой области", - добавили в материале.

Поэтому пользуясь истощением украинской армии российские оккупанты удваивают свои атаки, продвигаясь на нескольких критически важных направлениях фронта, а новые украинские бригады, среди которых и 156-я, не могут прибыть на помощь достаточно быстро, подытожили в Forbes.

Танки для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Хорватия до конца 2024 года передаст Украине 60 танков и БМП. Также Хорватия с Германией договорились о поставках запасных частей и боеприпасов из хорватских запасов в Украину.

Кроме того, стало известно, что Австралия планирует отправить в Украину десятки танков M1A1, которые страна вывела из эксплуатации и заменяет новости M1A2. В частности Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в рамках пакета военной помощи на 245 миллионов долларов.

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