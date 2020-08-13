Польша и страны Балтии выдвинули Лукашенко требования, чтобы "двери к сотрудничеству остались открытыми"

Лидеры четырех стран предложили стать посредниками в диалоге белорусских властей и граждан с целью мирного урегулирования ситуации в Беларуси.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан Беларуси, освободить задержанных протестующих и прекратить дальнейшее их преследования, а также начать диалог с народом.

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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, информирует Польское радио.

«Мы, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, как близкие соседи Беларуси в регионе, НАТО и Европейского Союза, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и богатым государством», - написали они.

Президенты призвали белорусские власти к «деэскалации напряжения и немедленному прекращению применения силы против граждан».

«Мы призываем прекратить насилие и соблюдать фундаментальные свободы и прав человека гражданина, включая свободу выражения, свободой СМИ, свободой собраний и безопасностью журналистов», - говорится в заявлении.

Президенты четырех стран призвали белорусские власти «немедленно начать диалог с белорусским народом, выслушать граждан и гарантировать им свободу выражения».

«Опираясь на опыт наших обществ, призываем организовать национальный круглый стол примирения с участием представителей правительства и гражданского общества. Мы убеждены, что диалог всегда лучшим путем общественного развития, дискуссий о реформах и будущее Беларуси », - заявили президенты.

Если белорусские власти выполнят эти требования, двери к сотрудничеству с международным сообществом останутся открытыми, отметили лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Президенты предложили стать посредниками в диалоге белорусских властей и граждан с целью мирного урегулирования ситуации в Беларуси и укрепления независимости и суверенности страны.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

13 августа агентство Reuters сообщило о возможном введении санкций ЕС против властей Беларуси уже в конце лета.

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Автор: Виктория Токарева