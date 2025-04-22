Если США выйдут не только из мирных переговоров, но и из обороны Украины, это будет означать огромную победу Москвы.

Президент США Дональд Трамп любит говорить о своих заслугах. Ни один американский президент в современной истории не выступал с таким количеством амбициозных внешнеполитических инициатив за столь короткое время.

Среди его планов – трансформировать международную торговлю, положить конец войнам, которые продолжаются в Украине и Секторе Газа, остановить угрозу распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке, не начиная войны с Ираном. Но его подход может потерпеть неудачу, и тогда мир окажется в значительно худшем положении, чем сейчас. Об этом в материале для Bloomberg пишет колумнист Марк Чемпион.

Автор сравнил действующую американскую администрацию с бегуном, который не осознает, что он сбежал с края пропасти и ему никуда не деться, кроме как упасть вниз. Однако у Трампа еще есть время, чтобы вернуться на твердую землю, хотя и мало что указывает на то, что это произойдет.

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"Начнем с войны в Украине. Вступив в должность всего несколько долгих месяцев назад, Трамп четко верил, что Киев является главным препятствием на пути к ее завершению. Его стратегия, похоже, заключалась в том, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского и заставить его принять подавляющее большинство российских требований, а также заключить соглашение о поставках ресурсов, которое поставило бы экономическое будущее его страны в залог США. Но Зеленский никогда не был главным препятствием на пути к миру. Эта сомнительная честь принадлежит президенту России Владимиру Путину", – акцентирует автор.

По словам Чемпиона, Трамп явно восхищается Путиным и хочет иметь его на своей стороне в противостоянии как против либеральной Европы, так и против коммунистического Китая. И российский лидер, который вторгся в Украину, не видит причин отказываться от цели вернуть ее под свой контроль – особенно с лидером США в Белом доме, который так явно хочет подружиться.

Сейчас Путин настаивает не только на том, чтобы все нынешние российские территориальные претензии были удовлетворены до достижения какого-либо прекращения огня. Хозяин Кремля требует отмены санкций, а также "демилитаризации" Украины – очевидно, чтобы закончить начатое позже.

Украина уже давно приняла условия США относительно безусловного начального 30-дневного прекращения огня, а также заявила о готовности к подписанию соглашения о полезных ископаемых. В свою очередь, Путин пока ни на что не соглашался. В знак разочарования госсекретарь Марко Рубио пригрозил, что США выйдут из переговоров, если не будет прогресса. Сразу после этого Путин внезапно объявил "пасхальное перемирие".

"Это решающий момент. Если США выйдут не только из мирных переговоров, но и из обороны Украины, это будет означать огромную победу Москвы. Но такой шаг не приведет к миру. Зато он будет гарантировать больше погибших украинцев и большую нестабильность в Европе, чем до вмешательства Трампа, поскольку Киев не будет иметь другого выбора, кроме как продолжать борьбу с российской угрозой, которая является экзистенциальной", – подчеркнул автор.

На этой неделе в Лондоне состоится новый раунд переговоров о прекращении огня. Но администрация Трампа должна делать другие вещи, считает Марк Чемпион: восстановить остановленные поставки оружия и усилить санкции против РФ, чтобы в Москве осознали, что ее военные цели недостижимы.

"Единственный способ для Путина избежать эскалации вреда для собственной экономики и населения – это начать серьезные переговоры о длительном прекращении конфликта. К сожалению, поскольку Трамп все еще приберегает свою самую большую ярость для Зеленского, есть мало признаков того, что это произойдет", – констатировал колумнист.

Война в Украине и США

WP со ссылкой на источники сообщает, что на встрече в Лондоне 23 апреля США предложат официально признать оккупированный Крым российским, а также заморозить текущую линию фронта. Взамен Москва должна прекратить военные действия в Украине.

Independent в своем материале отметило, что в Британии Украину ждет американская за сада – Вашингтон поставит Киеву ультиматум, который будет выгодным для Москвы.

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