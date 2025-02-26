По словам американского президента, Украина и США почти договорились о соглашении.

Украина получит от соглашения о полезных ископаемых "право воевать дальше" и "много вооружения и военной техники". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

Когда у американского лидера спросили, что Украина получит от сделки, Трамп ответил:

"350 миллиардов долларов (возможно речь идет о долге за оказанную помощь, однако президент США не уточнил - УНИАН) и много оборудования, военной техники и право дальше воевать".

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По словам Трампа, Украина и США почти договорились о соглашении по полезным ископаемым и "многим другим вещам".

В то же время он подчеркнул, что США рассмотрят вопрос будущей безопасности Украины "позже".

"Я говорил об этом с Россией. Казалось, у них с этим не было проблем. Поэтому я думаю, что они понимают... как только мы это сделаем, они не вернутся", - считает американский президент.

Также Трамп прокомментировал визит Зеленского в США:

"Я слышал, что (Зеленский - УНИАН) приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет, и он захочет подписать ее вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело".

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина и США согласовали детали соглашения о полезных ископаемых. По словам собеседников FT, партнерам удалось договориться о гораздо более выгодных условиях договора.

В то же время CNN писало, что США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о полезных ископаемых. Источник издания отметил, что Киев изъял из проекта соглашения наиболее проблемные моменты и надеется, что они будут обсуждены во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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