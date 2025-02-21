Ранее США хотели получить половину украинских ресурсов и очень обиделись, когда Зеленский отклонил такое соглашение.

Украинские и американские чиновники стремятся на этой неделе преодолеть разногласия во взглядах на соглашение по американским инвестициям в добычу украинских полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания рассказал, что после публичных упреков о "диктаторе"-Зеленском, которые сделал Дональд Трамп, украинские чиновники сейчас активно обсуждают вопрос полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом, который как раз находится в Киеве с рабочим визитом.

Зеленский, который отклонил первоначальное предложение США о передаче США половины дохода от украинских полезных ископаемых, после вчерашней встречи с Келлогом заявил о "восстановлении надежды".

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Собеседник Bloomberg подчеркнул, что первоначальное предложение США нарушало украинское законодательство. Поэтому Киев предложил собственные поправки к этому предложению, чтобы соглашение было выгодным обеим сторонам.

Соглашение об украинских ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, союзники Украины в Вашингтоне склоняют президента Владимира Зеленского к подписанию соглашения о полезных ископаемых. По их словам, так украинский лидер может спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Также мы рассказывали, что госсекретарь США Марко Рубио "был расстроен" отказом Зеленского подписать соглашение о ценных металлах неделю назад. По его словам, на самом деле Зеленский перед тем вроде бы четко согласился на заключение соглашения.

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