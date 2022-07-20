Причиной визита президента РФ Владимира Путина в Иран формально стало якобы урегулирование военного конфликта в Сирии. Но, учитывая заявления, опубликованные по итогам встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, никаких новых решений принято не было, а реальная причина поездки Путина в Иран – совсем иная.

Таким образом он пытается продемонстрировать внутреннему потребителю, что он не находится в политической изоляции, что в то время, когда Россия воюет с коллективным Западом, все остальные якобы поддерживают ее и жмут Путину руку. Собственно, для Запада, для мирового сообщества, это тоже месседж, что Путин по-прежнему рукопожатный среди лидеров крупных региональных держав, в частности Турции.

Одна из главных причин неформальных переговоров - закупка иранских дронов для армии РФ

Что касается места встречи, Иран был выбран не случайно. Он также находится под серьезными санкциями Запада, и гораздо дольше, чем Россия. Поэтому имеет определенные наработки по адаптации, в первую очередь, своего ВПК, жесткому санкционному давлению.

В этой связи, одна из главных причин неформальных переговоров - закупка иранских дронов для армии РФ. По данным американской разведки, Кремль пытается договориться об этом с Тегераном на протяжении длительного времени. Но поставок, несмотря на просьбы России, на данный момент не было. Это не удивительно, если брать во внимание опасения Тегерана по введению новых санкций и переговоров по ядерной сделке с Западом, которые в последнее время получили новый толчок, вышли из стадии заморозки.

До 24 февраля Иран был номер один поставщиком нефти для Китая

Иран прекрасно осознает, что он и Россия - конкуренты на нефтяном рынке. И РФ, предоставляя огромные скидки Китаю и Индии, вытесняет Иран с его традиционных рынков. До 24 февраля Иран был номер один поставщиком нефти для Китая. Совсем недавно РФ заняла это место.

Естественно, это колоссальные потери для иранского бюджета. Поэтому Тегеран ищет пути выхода из этой ситуации, возобновив переговоры с США для возобновления ядерной сделки: чтобы сняли эмбарго на поставки иранской нефти в Европу и другие страны.

Возвращение Ирана в нефтяную игру несет Тегерану намного больше выгод

Напомню, в 2015 году после заключения ядерной сделки, в которой участвует, в частности и РФ, Иран колоссальными темпами начал занимать место России, традиционные рынки России в Европе. В частности, в Греции, Италии. Это обрушило цены на нефть и урезало доходы РФ. Сейчас ситуация развивается наоборот и в Азии – Россия, демпингуя на традиционных иранских рынках, вытесняет иранскую нефть. Пытаясь урегулировать проблему и конфликт интересов, Иран также решил демпинговать и делать большие скидки традиционным партнерам. Поэтому, вне сомнений, на встрече в Тегеране стороны вели переговоры и по этой теме. Главным образом, Иран и РФ заинтересованы договориться о какой-то цене, которая устраивала бы обе стороны.

В любом случае, в контексте оживления переговоров Ирана и США по ядерной сделке, история с поставками в Россию иранских дронов – весьма сомнительна. Возвращение Ирана в нефтяную игру несет Тегерану намного больше выгод. Ведь в 2015 году, после снятия санкций, он буквально стал Меккой для западных и китайских инвесторов.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины