Рафаэль Гросси возглавит миссию помощи Украине "в ближайшие дни".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии, которое является наблюдательным органом ООН в сфере ядерной области, запустило программу помощи украинцам в связи с обрушением плотины в Новой Каховке.

Издание CNN пишет, что Гросси возглавит миссию помощи Украине "в ближайшие дни", где представит план президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эти меры приняты в ответ на недавние просьбы Киева о международной помощи пострадавшим от наводнения районам.

Глава МАГАТЭ также еще раз посетит Запорожскую атомную электростанцию, которая получает охлаждающую воду, что имеет решающее значение для безопасности, от близлежащей тепловой электростанции, которая питается выше по течению от водохранилища, примыкающего к разрушенной плотине.

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"Благодаря использованию ядерных технологий мы определим воздействие на питьевую воду, здоровье человека, почву и управление водными ресурсами, а также оценим целостность критически важной инфраструктуры", — заявил Гросси.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Россияне вночь на 6 чиюня взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего в Каховском водохранилище начал стремительно падать уровень воды. В связи с техногенной катастрофой жителей временно оккупированного российскими войсками Энергодара призвали оставить город.

В свою очередь Международное агентство по атомной энергии прогнозирует, что ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей Запорожской АЭС вскоре станет критической.

При этом в Запорожской ОВА заверили, что ситуация на ЗАЭС контролируемая, радиационный фон стабилен, а резервуары заполнены до нормального технического уровня.

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